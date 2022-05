Küüsvek ettevõtjaile: looge omale rahapuhvreid

André Küüsvek: Vene riskiga ettevõtjatele läheb laenamine kallimaks

Põhjamaade Investeerimispanga president André Küüsvek tõdeb, et sõja tõttu muutub laenamine kallimaks nendele ettevõtetele, kellel Venemaa, Valgevene ja Ukraina risk portfellis on suurem. "Pangad ikka reageerivad sellele, kui riskid suurenevad. Geopoliitilistel põhjustel on need selgelt suurenenud, siin ei ole küsimust," rääkis ta intervjuus.