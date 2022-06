Enim teeniv ametnik: ma ei häbene. Kui küsin palka, luban ka palju tööd teha

Kõrge hoiuse protsent peaks alati ohutuled põlema lööma

Hoiu-laenuühistute põhimõte on see, et inimestel oleks mugav võimalus laenata raha, kui seda on vaja. Kui aga liikmeid hakatakse meelitama kõrge protsendiga, peetakse seda valdkonnas kuritarvitamiseks, rääkis hommikuprogrammis Eesti Arengu Hoiu-Laenuühistu tegemistel silma peal hoidev Delovõje Vedomosti ajakirjanik Jaroslav Tavgen.

