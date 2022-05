Transpordiamet külmutas hinnatõusu tõttu 50 teedeehituse objekti

Tallinn–Tartu maantee ehitus. Foto: Andras Kralla / Äripäev

Ehitushindade ja bituumeni hinnatõusu kompenseerimine toob transpordiametile kaasa ligikaudu 24 miljoni euro suuruse lisakulu, edasi lükkub pea 50 tänavuseks aastaks kavandatud tee-ehitusobjekti alustamine, teatas transpordiamet. Varem teatas transpordiamet 40 objekti külmutamisest.

Ameti peadirektor Kaido Padar ütles pressiteate vahendusel, et see puudutab kõiki maakondi ning objektide hulgas on nii taastusremonte, uute teelõikude rajamisi kui ka ristmike ümberehitusi. "Kui tavapäraselt ehitame aastas ligikaudu 2000 kilomeetrit teid, siis tänavu teeme 1700". Kokku on Eestis riigimaanteid 16 662 kilomeetrit. Ameti tellimused moodustavad Eesti teedeehituse turust ligikaudu 60 protsenti.

