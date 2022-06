Kinnisvara ostmisel ollakse ettevaatlikud, hinnalangust pole näha

Uute autode nappus muudab kaskokindlustuse veelgi olulisemaks

Juba teist aastat on uute autode järjekorrad nii pikad, et soovitud mudeli soetamiseks tuleb oodata mitmeid kuid või isegi kauem. Autode nappus ja kõrge inflatsioon on tekitanud olukorra, kus ka autoesindustel ja remonditöökodadel puudub võimalus soetada vajalikul määral rendi- ja asendusautosid.

Juba teist aastat on uute autode järjekorrad nii pikad, et soovitud mudeli soetamiseks tuleb oodata mitmeid kuid või isegi kauem. Autode nappus ja kõrge inflatsioon on tekitanud olukorra, kus ka autoesindustel ja remonditöökodadel puudub võimalus soetada vajalikul määral rendi- ja asendusautosid.