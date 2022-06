Päikesejaama arendus kallines mõne aastaga 8 miljonit

Estiko Energia juhi Ain Tammvere sõnul kallines firma arendatav päikesejaam kolme aastaga 8 miljoni euro võrra. Foto: Liis Treimann

Taastuvenergia tootmisjaamade rajamise juures on probleeme mitu, rääkis hommikuprogrammi intervjuus päikeseelektrijaamade rajaja Estiko Energia juht Ain Tammvere.

Ühest küljest on mure võrguga liitumisel, sest vabu võimsusi saada ei ole. Lisaks on keerukas oma arendusi ellu viia, sest komponente ei saa, kulud on kallinenud ja tarneajad pikenenud.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev