Nordic Milk: roherongi esimeste seas astumine loob päriselt ka konkurentsieelise

Nordic Milki kestliku arengu juhi Katrin Tamme sõnul alustas ettevõte oma jätkusuutlikkuse teekonda mõned aastad tagasi Rohetiigriga liitudes. Foto: Äripäev

Jätkusuutlikkusega tegelemine on ekspordi mõistes justkui hügieenifaktor, rääkis Äripäeva raadios piimatööstuskontserni Nordic Milk kestliku arengu juht Katrin Tamm.

Juba praegu nõuavad välispartnerid teatud keskkonnamõjuga seotud tingimustele vastamist ja see eeldab ka hindamiste läbimist. Kestlikkuse teemade unarusse jätmisel on väljaspool Eestit edukaks saada keeruline.

"Meie partnerid Skandinaaviast on meile märku andnud, et aastaks 2026. peavad kõikide nende partnerite, kes neile kaupa müüvad, eesmärgid olema kooskõlastatud Science Based Targetsiga. Ja see ei käi üleöö. Me tahame olla kindlasti õigeks ajaks valmis ja näeme, et sellisel juhul annab see meile ka konkurentsieelise," rääkis Tamm saates.

Science Based Targets on globaalne organisatsioon, mis hindab ettevõtete kliimastrateegiat, selle vastavust Pariisi kliimaleppele ja Fit 55-le. "Me oleme sellel teekonnal praegu kuskil keskel. Oleme saanud nende käest esimese kinnituse, et sobime. Jätkame tabelite ja numbritega."

Äripäeva raadio saates keskendumegi jätkusuutlikkusele ja uurime, mida saab teha ja ka teeb Tere, Farmi Piimatööstuse ja Deary brände esindav piimatööstuskontsern Nordic Milk selleks, et tema tegevusega kaasnev negatiivne mõju keskkonnale oleks võimalikult väike.

Nordic Milk on jaganud tegevused ja eesmärgid viide erinevasse kategooriasse ning võtame need saate jooksul ette – milline on mõju, kuidas seda on plaanis vähendada, millised on takistused ja kuhu plaanitakse jõuda.

Ettevõtte Nordic Milk kestliku arengu juht Katrin Tamm jagab ka soovitusi, kust ja kuidas võiks jätkusuutlikkusega alustada, kui see seni süsteemselt ette võetud pole.

Saadet juhib Mai Kroonmäe.

