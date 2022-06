Hulgimüügikett avas uued poed ja peab juba järgmisi kasvuplaane

Juunikuus avatud PROMO Cash&Carry kauplusladu Mustamäel. Foto: Erakogu

Baltikumi suurim hulgimüügiettevõte Sanitex avas tänavu juunis Tallinnas Mustamäel ja Pärnus uued äridele suunatud PROMO Cash&Carry kaupluslaod. Lähitulevikus on plaanis rajada restode kaubavalikut rikastavad poed veel Tartusse, Narva ja üks veel Tallinna.

Sanitex Estonia tegevjuht Eigo Siimu rääkis Äripäeva raadios, kui kaugel uute poodide plaanidega ollakse. "Järjekorras juba kolmanda Tallinna Cash&Carry jaoks on Rocca al Mares krunt olemas, Narvas oleme hetkel maatüki ja asukoha otsinguil. Tartu krunt on juba paar aastat olemas ja sellega liigumegi ilmselt kõige aktiivsemalt edasi ja loodame, et järgmise aasta lõpu poole võiks midagi seal tekkida."

226 miljonit eurot oli Sanitexi viimase aruandega majandusaasta käive (2020). Ettevõte jäi siis pealt 2 miljoni euroga kahjumisse.

Saates keskendumegi hulgikaubandusele, täpsemalt PROMO Cash&Carry poodidele, mida on möödunud kuust alates Eestis kokku kolm. Eigo Siimu räägib, mis võiks restorane ja teisi ärisid tihedas konkurentsis panna just PROMO Cash&Carry kaubavaliku kasuks otsustama.

Lisaks tuleb jutuks, mis toimub kaupade hindadega ja mida on oodata sügisest, kuhu Sanitex oma lähiaja fookuse suunab ning kuidas leida töökäte puuduse ajal töötajaid.

Saadet juhib Mai Kroonmäe.

