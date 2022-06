Tööstuse populariseerimist noorte hulgas takistab ka õpetajate huvipuudus

Raadiohommikus: kõrgharidusest, tööjõust ja e-residentsusest

Käes on kõrgkoolidesse sisseastumise aeg. Kas kõrgkoolid suudavad ette valmistada just neid spetsialiste, keda tööturg vajab? Kui palju välistudengeid on Eestisse oodata?

Käes on kõrgkoolidesse sisseastumise aeg. Kas kõrgkoolid suudavad ette valmistada just neid spetsialiste, keda tööturg vajab? Kui palju välistudengeid on Eestisse oodata?