Hortese juht: inimesed valmistuvad raskeks sügiseks, köögiviljataimed on kuum kaup

Inimesed kasvatavad sel aastal rohkem köögivilju. Foto: Julia-Maria Linna

Aia- ja kodukaupade keti Hortese juhataja Kadri Ulla sõnul on sel aastal olnud tavapärasest suurem köögiviljataimede nõudlus, mis võib näidata, et inimesed valmistuvad keerulisemaks sügiseks ja toimetavad rohkem pandeemia ajal ostetud maakodudes.

Ulla rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, kui palju on inflatsioon taimede ja aiakaupade hindu mõjutanud ning kuidas on Horteses olukord tööjõuga. Lisaks rääkis Ulla, kuidas läheb taimede müük e-poes ning kui palju on Horteses Eestimaist kaupa.

