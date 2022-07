Biojäätmete sorteerimisega tuleks alustada juba täna

Inimeste harjumus biojääde muu prügiga kokku panna takistab materjalide ringlussevõttu. Foto: Scanpix/Panthermedia

Et rohkem materjale jõuaks ringlusesse, tuleks olmeprügist eraldada biojääde, selgus Äripäeva raadios Tallinna Jäätmemajandusele keskenduvas saates.

Kuna biojääde määrib ära teised materjalid, muudab see need ringlusse suunamise mõistes kasutuskõlbmatuks, rääkis saates "Jätkusuutlik ja roheline" Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuse juhatuse liige Taavi Tuisk.

Millised on täna suurimad jäätmekäitluse probleemid nii eraisikute kui omavalitsuste tasandil, mida saab igaüks meist esimese asjana teha, et prügi kogust vähendada ning milline on Tallinna jäätmekäitluse tulevik, kuuleb lähemalt saatest. Saatejuht on Hando Sinisalu.

Kuula siit: