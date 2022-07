Superidee hakkab toitlustuse tööjõukriisi leevendama

Dirhami kalakohvik. Foto: Andras Kralla

Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu juht Killu Maidla rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, kuidas koka-ametisse uusi tegijaid meelitama hakatakse. Lisaks värsketele õppuritele oodatakse karjääripöörajaid.

Sügisel alustab nimelt Tallinnas tippkokkade superkursus. „Meil on kokkulepe 14 kokaga, kõlavad nimed, kes oma teadmised kohale toovad,“ rääkis Maidla. Kellele see mõeldud on ja milliste kokkade käe all õppida saab, sellest juba intervjuust. Hommikuprogrammi tõid kuulajateni Neeme Korv ja Rivo Sarapik.

