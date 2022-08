Tuntud investorid avaldavad sajakordse tootluse saladused ja suurimad õppetunnid

Investorid (vasakult) Lauri Meidla, Jaak Roosaare ja Madis Müür. Foto: Raul Mee

Investor ja "Rikkaks saamise õpiku“ autor Jaak Roosaare, ettevõtja ja investor Lauri Meidla ning iduinvestor Madis Müür jagasid InvesteerimisFestivalil 2022 seda, mille alusel on oma portfelli ettevõtteid valinud ja kuidas on õnnestunud head tootlust saada.

Meidla tõi välja, et on enne IPOt olnud investeeringutega sees mitmes firmas, näiteks LHVs, Hepsoris ja Saunumis. Ta rääkis, et Hepsori puhul oli ettevõtte üks asutajatest Kristjan Mitt tema klassivend, kellel oli juba noorelt plaan asutada ehitusettevõte, millesse ka Meidla sai oma panuse anda.

