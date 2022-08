Ametist lahkuv Noop: kui praegu pausi ei tee, siis 65. eluaastani välja ei veaks

Tarmo Noop on A Le Coqi juhtinud veerandsada aastat ja paneb ameti maha septembrist. Kes tema järel uueks A Le Coqi juhiks saab, selle avalikustab ettevõte 11. augustil. Foto: Eiko Kink

Värskes Äripäeva raadio saates "Juhi jutud" on külas 30 aastat tippjuhina töötanud ja viimased veerand sajandit A Le Coqi juhtinud Tarmo Noop, kes paneb sügisest ameti maha. Ta räägib saates, et kui ta praegu aega maha ei võtaks, siis ta võib-olla 65eluaastani ei elaks.

Tippjuhi töö vähem nähtavast poolest temaga juttu muu hulgas ka tuleb. Tippjuhi töö on pidev surve ja töö ööpäev läbi ning seda iseloomustab tema sõnul ka see, et maja seest ettevõttele juhti leida ei õnnestunud. Lisaks on juttu sellest, kuidas tippjuhina end hoida, miks teda varem buldooseriks hüüti ja mille poolest erineb see tänasest 55-aastasest Tarmo Noopist, miks organisatsioon võlgneb ühiskonnale rohkem kui makstud maksud, kuidas lahti lasta ja millega Noop järgmise aasta sisustab ning millele kindlasti „ei“ ütleb. Saatejuht on Rivo Sarapik.

