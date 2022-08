Ajakirjanik elektrireformist: mõlemad leerid kohanesid reaalsusega

Foto: Andras Kralla

Elektriturureformi kajastav Äripäeva ajakirjanik Kristjan Pruul leiab, et kui varasemalt kõlas selle kohta kaks äärmuslikku arvamust, siis praeguseks on mõlemalt poolelt väljaütlemistes tagasi tõmbutud.

“Ühelt poolt on öeldud, et see on Isamaa hullumeelne idee hakata tegema mingisugust kodanikuelektrit ja see ei lähe kuhugi. Selline retoorika on ehk mõnevõrra taltunud. Võibolla on tabatud, et tegelikult on see mõistlik, kui kõik inimesed ühe talvega ei vaesu,” arutles Pruul Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev