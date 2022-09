Selge sõnum kokkuhoiuks: elage jahedas!

Martin Kikas(vasakul) ja Kalle Virkus rõhutavad jahedama toatemperatuuri olulisust Foto: Andras Kralla

Tuleb kasutada termostaate ja kampsuneid ning alandada toatemperatuuri, kinnitavad eksperdid veendunult kui pärida energiakriisis ellujäämise strateegiate kohta.

„Oleme harjunud 23-25 kraadise talvise toatemperatuuriga. Standard näeb aga ette 21, Põhjamaades on kombed ja harjumus isegi 18-17 kraadi ümber,“ sõnab Tartu Energiaagentuuri ekspert Kalle Virkus saates Särtsakas tulevik.

Koos teise saatekülalise, agentuuri juhi Martin Kikasega avaldatakse veendumust, et riigi universaalteenus kedagi ei lohuta ning lahendusi kilovatt-tundide kokkuhoiuks peaksid aktiivselt otsima kõik. Saates küsime ka, kas röögatu elektrihinna juures võiks eelistada väljas söömast ning spordiklubis dušši all käimist, sest kodused elektriröövlid on kõige enam seotud söögi valmistamise ja majapidamisega.

Lisaks elektri säästmisele räägime saates ka kodu soojustamisest ja kütmist ning püüame välja selgitada kõige säästlikuma kütmisviisi. Saatejuht on Lauri Leet.

Kuulasaadet siit: