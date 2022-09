Uus juht viis metallitehase taas kasumisse: teadsin, et ees on rasked ajad

Gerth Kivima. Foto: Harro Puusild

"Võtsin teadlikult enne tööle asumist aja maha, sest teadsin, et ees on intensiivne periood," ütleb möödunud aasta augusti metallitööstust Saku Metall Allhanke Tehast juhtima asunud Gerth Kivima, kes hindab oma esimest juhiaastat edukaks.

Edu näitavad ka numbrid, sest varem kahjumlikult töötanud teha on taas kasumis. "Tööstusuudised eetris" saates räägime Kivima esimesest juhiaastast, tema võitudest ja väljakutsetest, aga muutustest, mis viisid ettevõtte taas kasumisse. Juttu on ka tööjõuturust ja metallitööstuses toimuvast. Saadet juhib Harro Puusild.

Saadet toetavad Radius Machining ja Hansavest.

Kuula saadet siit: