Vseviov: katastroofilised ebaõnnestumised on Venemaal paanikat suurendanud

Välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov Foto: Liis Treimann

Venemaa meedias ja kohalike analüütikute tekstides on märgata paanika suurenemist, kuna kõik Vene vägede peamised eesmärgid Ukrainas on katastroofiliselt ebaõnnestunud, rääkis välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov.

“Venemaa ametlikud propagandakanalid viskavad tiritamme, et seda lugu ära seletada,” rääkis Vseviov Äripäeva raadio hommikuprogrammis. Tema sõnul levitatakse Venemaal praegu mitmeid vastuolulisi narratiive, kuid on väga keeruline inimestele väita, et Vene väed on Ida-Ukrainas edukad olnud.

