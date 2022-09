Delfi Meedia juht digitaliseerimisest: karisid on seal palju

Karisid on seal palju, alustas Delfi Meedia juht Argo Virkebau äritehnoloogia saates vastamist küsimusele, mis tavaliselt digitaliseerimise juures valesti läheb.

Äritehnoloogia saates osalesid Delfi Meedia juht Argo Virkebau ja Elisa Eesti ärikliendiüksuse juht Artur Praun. Foto: Indrek Kald

"Üldjuhul digitaliseerimine eeldab mingit tarkvaralahendust, tarkvara juurutamist. Ja mis [tihti] juhtub, on see, et kõik see andmemajandus seal taga ei ole korras," lisas ta.

"Küsid, et kas teie andmed on korras, on need puhastatud, harmoniseeritud, ühesed, ei ole eri allikates sama asja kohta erinevaid andmeid – näiteks müügi kohta ühes süsteemis ühed ja teised. Andmekvaliteediga on väga-väga paljudel ettevõtetel probleeme ja see võib tähendada, et sa ei saa seda tulemust kätte," rääkis Virkebau.

Digitaliseerimise üks eesmärke tema enda jaoks on läbipaistvuse tekitamine. "Läbipaistvus toob nii head kui ka halvad asjad lauale. Eesmärk on, et ta tooks need väga must-valgelt lauale, probleemid silme ette, et sa saaks lahendada ja otsustada. Ja kui see andmekvaliteet on selline, et sa ei usalda, siis sa seda probleemi ei lahenda," märkis Delfi Meedia juht.

Tema sõnul annab läbipaistvuse tekitamine kohest efekti, kasvõi kulude kokkuhoius – näed, et kulutad kuskil liiga palju. "Läbipaistvus on halastamatu ja see mulle meeldib digitaliseerimise juures," lisas Argo Virkebau.

Samuti saates osalenud Elisa Eesti ärikliendiüksuse juhi Artur Prauni sõnul läheb reeglina valesti see, et eeltöö jääb ebapiisavaks. "On võetud aluseks ebapiisavad eeldused ja sellest liikuma mindud," lisas ta. Planeerimise ja eelanalüüsi etapp on minu meelest hästi oluline, kinnitas Praun.

Äritehnoloogia saates arutlevad Delfi Meedia juht Argo Virkebau ja Elisa Eesti ärikliendiüksuse juht Artur Praun lisaks sedagi, kuidas otsustada, mida eeskätt digitaliseerima hakata ning kuivõrd on see n-ö rätsepalahenduste ja kuivõrd karbitoodete kasutamine. Saadet juhib Indrek Kald.

