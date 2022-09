Keskkonnaminister metsanduse arengukavast: kui see jääbki venima, siis nii ta on

Keskkonnaminister Madis Kallas Foto: Sander Ilvest/Postimees/Scanpix

Keskkonnaminister Madis Kallase hinnangul tuleb metsanduse arengukava arutellu kaasata kõik osapooled, et sünniks ühiskondlik kokkulepe. Seejuures tuleb tema sõnul arvestada, et üksmeele leidmine võibki pikalt aega võtta.

“Arutelud tunduvad asja edasilükkamise ja venitamisena, aga pikad protsessid ongi aeganõudvad ja nõuavavdki vajadusel kolme koosoleku asemel nelja, vajadusel kahe kuu asemel kolme. See on demokraatia osa ja ma arvan, et ei tasu seda karta. Ja kui lõpuks see jääbki mingil kujul venima või võtab rohkem aega, siis nii ta lihtsalt on,” rääkis Kallas metsanduse arengukava kokkuleppimisest Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

