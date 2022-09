Globaalne pilk: nutikas viis aitab venelastel sanktsioonidest mööda nihverdada

Starbucksist sai Venemaal Stars Coffee. Muide, Stars Coffee üks omanikke on Venemaal tuntud räppar Timati, keda on nimetatud Putini-meelseks. Foto: Reuters/Scanpix

Lääne kehtestatud sanktsioonid rapivad küll Vene majandust, ent eksperdid ei arvesta, kui rasket elu on Vene elanik nõus kannatama, samuti on nutikamad leidnud viisi, kuidas oma läänelikku elustandardit jätkata, ütles Venemaa ekspert Raivo Vare.

Vare selgitas, et Venemaa on arenenud väga erinevas tempos - linnades on elu edasi läinud hoopis kiiremini kui maapiirkondades, kus inimesed on harjunud väga raske eluga. “Raha väärtus on hoopis teine, olelusvõitlus käib kogu aeg ja see on loomulik seisund. Mis siis, et võim vahetus ja süsteem muutus,” kirjeldas Vare. Samas, linnades on inimesed harjunud lääneliku eluga, terve põlvkond on just selles vaimus üles kasvanud.

