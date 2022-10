Mainori juht: ettevõtjad võiksid mõelda õpetajatööle

Mainori juht Kadi Pärnits Foto: Tiit Blaat/Ekspress Meedia/Scanpix

Eestis on küll õpetajatest suur puudus ja isegi ettevõtjad võiksid mõelda pedagoogiametile, kuid tuleb arvestada, et õpetamine on keeruline töö ja päris igaüks ei sobi kooli, rääkis Mainori juht Kadi Pärnits.

“Kui kooli satuvad juhuslikud inimesed, siis see naeruvääristab haridust. Juhuslikke inimesi võetakse seal, kus õpetajate leidmine on keeruline. See teeb hariduse veel ebaühtlasemaks, kui ta on täna,” hoiatas Pärnits Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

