Kinnisvaraarendaja: kurja kutsutakse küll välja, aga suurt hinnalangust ei saa tulla

Scandium Kinnisvara arendusjuht Kalle Aron. Foto: Marko Mumm

Scandium Kinnisvara juhatuse liige Kalle Aron rääkis, et kuigi järelturu korterite puhul võib mõningane hinnalangus tulla, siis ta ei näe, et ükski uusarenduste turuletooja oleks valmis hindu langetama ja müüma kortereid alla omahinna.

Järelturu korterite turul mängivad rohkem rolli emotsioonid ja võib-olla on sealsel müüjal ka lihtsam soodusmüüke teha, rääkis Aron Äripäeva raadio hommikuprogrammis. “Kui sa ostsid 10 aastat tagasi kahetoalise korteri alla 100 000ga ja täna on see väärt võib-olla 200 000, siis kui inimene müüb nüüd selle 180 000ga või 190 000ga, siis tegelikult on ta ikka ju või sees,” arutles ta.

