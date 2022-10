Virumaa meelitab põhjanaabreid külastama oma turismipärle

Lääne-Virumaal asuv Sagadi mõis. Foto: Andres Haabu

Projektiga “Virumaa Soome hüpe” panid Ida- ja Lääne-Virumaa turismiedendajad seljad kokku, et tuua sihtkohtadesse rohkem soomlasi, rääkis Visit Virumaa juht Karin Reinberg Äripäeva raadios.

“Kui muidu on Eestis keskmiselt soomlase osakaal väliskülalistest 22 protsenti, siis mõlemas Viru maakonnas jääb see alla kümne,” ütles Reinberg, lisades, et potentsiaal on tohutu. “Meist lihtsalt ei teata.”

