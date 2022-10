Tallinna börsile pürgivat ettevõtet ei murra inflatsioon ega sõda

Täna algab Tallinna börsil uue IPO märkimine

Eesti ravimifirma J. Molner AS alustab täna kell 10 aktsiate esmast avalikku pakkumist First Northil. Pakkumise kogumaht on ligikaudu 1 miljon eurot ning aktsiate viimane märkmispäev on 4. november.