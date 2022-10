Poekettide jõuvõtteid esineb, kuid tasakaalu tuleb turule juurde

Poeketid on turul sageli jõupositisoonil. Foto: Liis Treimann

Mullu novembris jõustunud keelatud kaubandustavade seadus peaks tänaseks olema turul paremat tasakaalu loonud. Kuigi poekettide jõuvõtteid veel esineb, hakkab olukord loodetavasti paranema, rääkisid spetsialistid saates "Triniti eetris".

Seekordne õigussaade on põllumajanduse ja toidutootmise teemaline: räägime tarneahelatest ja sellega seonduvast, sealhulgas probleemidest toidu müügil ja koostööst kaubanduskettidega.

Mullu novembris jõustus keelatud kaubandustavade seadus, mis peaks tänaseks olema turul paremat korda loonud. Kas ja milline mõju on sel seadusel olnud, kas see on loonud turule võrdsemat olukorda ja mida on oodata lähitulevikus, sel teemal arutlevad Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse liige Meeli Lindsaar ja advokaadibüroo Triniti vandeadvokaat Siim Maripuu.

Samuti kuuleb saatest, kas ja kuidas tasub kauba tarnijal seaduserikkumise peale kaevata.

Saadet juhib Birjo Must.