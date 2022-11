Indrek Kasela: Soome äri oli karjääri suurim viga

PRFoodsi juht Indrek Kasela on aga tuleviku suhtes lootusrikas. Foto: Liis Treimann

Soome kahjumlik äri oli PRFoodsi tegevjuhi Indrek Kasela sõnul suur viga, mille sarnast ta oma karjääri jooksul kogenud ei ole.

Sel nädalal avaldas PRFoods oma auditeeritud majandustulemused ja Kasela nentis Äripäeva hommikuprogrammis, et suur kahjum tuli kahjumlikust Soome tütarettevõttest Heimon Kala OY. Tänaseks on see ettevõte neil maha müüdud. Kuula täpsemalt hommikuprogrammi lõigust.

