Reklaamiekspert: Keskerakond läheb valimistele segase sõnumiga

Erakondade valimiskampaaniad koguvad hoogu. Foto: Andras Kralla

Keskerakonna valimisloosung "Julgelt inimeste heaks!" on sel aastal seni avaldatud hüüdlausetest kõige segasem, arvab loovagentuuri Not Perfect juht Rivo Räim.

“Kui sa näed sõnumit ja siis sa pead lugema läbi erakonna pressiteate, et mis me sellega öelda tahtsime, siis tegelikult see näitab, et see sõnum ei ole väga tugev,” rääkis Räim Äripäeva raadio hommikuprogrammis. Ta lisas, et valimisloosungid peegeldavad alati, mis situatsioonis erakonnad parajasti on.

