35aastase kogemusega ettevõtja pilk: kriis alles algab

Salvesti omanik ja nõukogu esimees Veljo Ipits valmistub majanduslanguseks uute ekspordi- ja allhankepartnerite otsimisega. Foto: Maria Kilk

“Ma arvan, et see kriis ei ole veel käes. Ma arvan, et järgmise aasta esimene pool on see, kui need mõjud hakkavad inimesteni jõudma,” rääkis Salvesti omanik ja nõukogu esimees Veljo Ipits Äripäeva raadiosaates “Kuum tool”.

Seejuures ei usu Ipits prognoose, et näeme järgmisel aastal vaid väikest majanduslangust, millele järgneb kohe tõus. “Ei usu sellepärast et, päris nii kergelt see ei käi. See eeldab teatud mitmesuguste positiivsete eelsündmuste toimumist, mis on nendesse prognoosidesse sisse kirjutatud. Kas nad toimivad, ei toimu, seda on väga raske prognoosida,” rääkis Ipits.

