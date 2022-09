Ärimehed kaasavad lapsi ettevõtlusesse. "Ega neist viiuldajaid ei saa, ikka äriinimesed"

Ettevõtja Jüri Mõisa lapsed seavad end vaikselt isa ettevõtetesse sisse. Tema jaoks on ettevõtete jätmine lastele loogiline ja loomulik. Foto: Andras Kralla

Aastakümneid ettevõtteid üles ehitanud ärimehed mõtisklevad, mida oma elutöödega peale hakata, kui enam ise nendega tegeleda ei jaksa või ei jõua.

Ärimees Jüri Mõis on enda sõnul oma ettevõtetest enam-vähem juba taandunud. Nii kui ta pojad Mattias Joosep ja Markus Jonathan täisealisteks said, pani Mõis nad oma valdusettevõtte JMB Investeeringute OÜ juhatusse. "Nad pole mind välja vahetanud, ma olen ka seal. See on selline näitamise aeg, et nad aru saaksid, kuidas äri juhtimine tehniliselt käib. Et kui mind ühel päeval pole, siis suur segadus ei valitseks," ütles Mõis.

