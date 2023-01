Luubi all: soojad suhted maksavad Eestis palju

Wise sulgeb Ukraina abistajate kontosid

Mitmed Ukraina toetajad on andnud teada, et Wise on nende konto sulgenud. Wise'i esindaja ütleb, et firma tegevus on üle maailma reguleeritud ja kehtivad piirangud, milliste tegevuste jaoks nad saavad oma teenuseid pakkuda ja milliste jaoks mitte.

