Elektroonika TOPi seitsmes: oskusteave tekib tootmise käigus

Rantelon OÜ president Andres Taklaja (pildil vasakul) ja KPMG audititeenuste juht Indrek Alliksaar hooaja viimases "Äripäeva TOPis". Foto: Sigrid Kõiv

Hooaja viimases "Äripäeva TOPi" saates räägime elektroonikatööstuse TOPist. Stuudios on TOPi seitsmendaks tulnud Rantelon OÜ president Andres Taklaja ja KPMG audititeenuste juht Indrek Alliksaar.

Andres Taklaja räägib, et Iraagi ja Afganistani missiooni ajal tellis kaitseministeerium ettevõttelt seadmeid ning kui see leping lõppes, oldi veidi nukrad. Ent selle asemel, et jääda lootma väikese riigi väikese kaitse-eelarve peale, hakkas ettevõte teenindama politseid ja tsiviilkliente. Kuigi militaartoodete osa käibest oli 20%, siis tänu kliendiportfelli mitmekesistamisele suudeti käive jätkuvalt heal tasemel hoida. „Ainult militaartellimusele lootma jäädes oleks olukord praegu palju kehvem,“ on Taklaja kindel.