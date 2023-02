Artikkel

Investor Kristjan Lepik: varsti võib minust saada turgudel maailma suurim pull

Kristjan Lepiku sõnul majandustsüklid ei kordu, kuid seal on nii palju sarnast. Üks on aga ühine: finantsturgudel puuduvad tasuta lõunad. Foto: Andras Kralla

Karuturg on Kristjan Lepiku sõnul puhastusprotsess, mis pidigi algama. Lühiajaliselt meenutavad tema sõnul aktsiaturud purjus ahvi, pikaajaliselt aga vana ja tarka meest, kellel on alati õigus.

"Olen investorina praegu igavene karu. See on üks kohutav roll, mida võtta, sest keegi ei viitsi kuulata, et asjad on halvasti,“ rääkis investor ja iduettevõtte Arbonics OÜ asutaja ning juht Kristjan Lepik „Investor Toomase tunnis“.