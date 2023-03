Artikkel

Kahte tehast ühendav Harju Elekter: sel aastal investeerime palju oma inimestesse

Harju Elekter Eesti tegevjuht Alvar Sass ning müügi- ja turundusjuht Rait Kangro. Foto: Harro Puusild

Harju Elekter teatas mullu sügisel, et ettevõttel seisavad ees suured muutused, sest plaanis on ühendada Elektrotehnika ja Teletehnika tehased. Seekordses "Tööstusuudised eetris" saates räägime, kui kaugele on ühinemine jõudnud, milliseid muutusi on ettevõte seni kahe tehase ühendamiseks teinud ja millised sammud ootavad veel ees.

Juttu on ka sellest, kuidas on ettevõte ületanud tarneahelakriisi ja mida toovad lähikuud. Saates on külas Harju Elekter Eesti tegevjuht Alvar Sass ning müügi- ja turundusjuht Rait Kangro.

Alvar Sass räägib saates, et kahe tehase ühendamise peamised muudatused olid seotud küll administratiivse poolega, kuid suurtes muutustes on siiski ka tootmine. Suurt tähelepanu saab planeerimine ja plaanis on kaks tehast ka ühisele tootmisplaanile üle viia.

Rait Kangro selgitab, et viimastel aastatel on tarneahelates palju probleeme olnud ja müügiosakonna jaoks on olnud keeruline pakkuda täpseid tarneaegu, kuid nüüd on olukord tarneahelates leevenemas. "Näeme paranemise märke ja olukord tarneahelates on muutunud stabiilsemaks," kinnitab Kangro.

Saadet juhib Harro Puusild.

Saadet toetavad Radius Machining ja Hansavest.