"Meie poliitikat ei karda" – burgeriäri pidajad seisid selle eest, et noored riigikogu valiksid

VLND Burgeri omanikud (vasakult) Oskar Berggren, Kristo Leemet, Kris Süld ja Kristiin Elmat. Foto: VLND Burger

Söögikohaäri VLND Burger pidajad kulutasid hulga ressursse sotsiaalmeedia kampaaniale, millega ärgitati noori valima minema. Ettevõtte ühe omaniku Kris Sülla kinnitusel ongi ühiskonnaelus kaasa rääkimine nende jaoks tähtis.

"Meie poliitikat ei karda. Kõik inimesed on sellega niikuinii seotud," lausus Süld Äripäeva raadio hommikuprogrammis. Ta märkis, et varem on VLND toetanud näiteks vähemuste õigustega seotud algatusi.