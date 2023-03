Restoraniärimees: käibemaksu langetus puhastaks turu mustast rahast

Restoraniomanik Kristjan Peäske korraldab muu kõrval Toidupangale raha kogumiseks heategevuslikke lõunaid. Foto: Raul Mee

Restoranide käibemaksu leevendamine tõstaks ettevõtjate konkurentsivõimet, kuid samas vähendaks ka maksudeta palkade maksmist, arvab restoranide Lee ja Lore omanik Kristjan Peäske.

“Hästi hea näide on Leedust, kus käibemaks langes COVIDi ajal kaks korda, kuid tegelikult maksulaekumised hoopis kasvasid. See tähendab, et äridel ei olnud enam põhjust tegeleda musta rahaga,” rääkis Peäske Äripäeva raadio hommikuprogrammis.