Vastne pankur: UBSile andsid võimud märku, et ost on kogu Šveitsi panganduse huvides

FinanceEstonia juhatuse liige ja Finora Panga kaasasutaja Andrus Alber. Foto: Andres Haabu

Vaevalt et UBS viimased nädalad mõtles, kuidas Credit Suisse ära osta. Tõenäoliselt anti neile ikka riigi ja Šveitsi keskpanga poolt märku, et seda on mõistlik teha kogu Šveitsi finantssektori huvides, rääkis FinanceEstonia juhatuse liige ja Finora Panga kaasasutaja Andrus Alber.

Intervjuus Äripäeva raadio hommikuprogrammis räägib Alber veel UBSi tehingu tagamaadest ja Credit Suisse'ist. Kuid juttu tuleb ka poliitikast. Mida ootab vastne pankur uuelt koalitsioonilt?