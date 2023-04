Raiespordi maailmameistrivõistlused toovad Eestisse parimad metsamehed

Raiespordi võistlus. Foto: Toomas Kelt

Tänases saates "Mets ja majandus" teeme juttu sündmusest, mis on varem Eestis toimunud vaid korra, kuusteist aastat tagasi. Juba 19. aprillil algavad aga Tartus taas raiespordi maailmameistrivõistlused, mida seekord korraldab Eesti.

Saates räägib võistlusest Eesti Metsaseltsi projektijuht Mart Kelk, kes on ühtlasi seekordse MMi peakorraldaja. Eestisse on oodata võitlejaid kahekümne ühest riigist, peamiselt Euroopa riikidest, kuid oma võistkonnaga on välja ka Jaapan. Kelk räägib saates, mis aladel võisteldakse ja millistele momentidele võiksid pealtvaatajad erilist tähelepanu pöörata.

Raiesporti, mis on alguse saanud metsas tehtavatest saetöödest, harrastatakse põhiliselt Euroopa metsarikastes riikides. Kelk kinnitab, et tegu ei ole ainult Skandinaavia-Soome-Baltimaade võistlustega. „Kuigi tihti arvatakse, et Lääne-Euroopa riikides ei ole metsa ja metsamehi, on võistlusel esindatud väga paljud riigid ka lõuna poolt, näiteks Itaalia ja Ungari. Kuid võistlustel võib siiski oodata kas Skandinaavia, Eesti või Saksa-Austria tiimide edu,“ ennustab Kelk.

Raiespordi maailmameistrivõistlused toimuvad 20.–22. aprillini Tartus ja pealtvaatajatele on need tasuta.

Saatejuht on Toomas Kelt.