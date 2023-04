Artikkel

Ärikinnisvaraturul võib oodata suuri tehinguid selle aasta lõpus

Colliers International Advisory partner Martin Tinno Foto: Raul Mee

Ärikinnisvaraturg on praegu küll seiskunud, ent turul pakutakse väga suuri objekte. Colliers International Advisory partner Martin Tinno sõnas, et need tehinguid võidakse teha selle aasta lõpus.

Ärikinnisvara investeeringute nõustaja Tinno sõnas, et sel aastal võime näha isegi üle 10 miljoni eurost tehingut. Praegu oli viimane suurem äritehing eelmise aasta kolmanda kvartali lõpus, neljanda alguses.