Nelli Janson nimetas ettevõtted, millest tasub eemale hoida

LHV vanemmaakler Nelli Janson rääkis, kui olulised olid reedel selgunud USA pankade tulemused ja kuhu peaksid investorid seadma oma pilgud uuel nädalal. Foto: Andras Kralla

LHV vanemmaakler Nelli Janson viitas, et mitu USA suuremat panka teatasid eelmisel nädalal väga positiivsetest tulemustest ja märkisid, et USA majandus on kindlas seisus ning tarbijad on raskustele hästi vastu pidanud.

Jansoni sõnul tulid juba eelmisel nädalal aga esimesed märgid, mis viitavad tarbijate käitumise muutmisele. Kõrged intressimäärad mõjutavad tema hinnangul ka üht kindlat tüüpi börsiettevõtteid, kes võivad peagi pillid kotti panna. Kellest juttu, saate kuulata intervjuust, mis kõlas Äripäeva raadio hommikuprogrammis.