Roland Tokko: minu kolm praktilist soovitust investeerimishirmude ületamiseks

Investeerimisega alustamisel on edasilükkamiste vältimiseks Roland Tokko sõnul vajalik ära teha esimene ülimalt minimaalne samm, näiteks avada õige veebileht. Foto: Äripäev

Edu Akadeemia juhil Roland Tokkol on välja kujunenud oskused, kuidas alustada millegi uuega ning tema silma paneb särama teadmine, et jagades saadud õppetunde ja praktilisi soovitusi, saab ta aidata teistel ületada oma hirme ja täita oma eesmärke.

Roland Tokko on investor, kes ei pea enda sõnul tegema täna asju raha pärast. "Täna on mul olemas selline finantsiline vabadus, et ma ei pea tegema täna asju raha pärast ja ma saan valida, mida ma teen ja millal ma teen," rääkis Tokko.