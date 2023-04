Rainer Rohtla: Eesti peaks kaaluma käibemaksuerisust kohalikule toiduainele

COOP Eesti Keskühistu juhatuse esimees Rainer Rohtla. Foto: Raul Mee

„Käibemaksu tõstmine tervikuna ei pruugi riigi rahanduse olukorrast lähtuvalt olla halb mõte, kuid toiduainete puhul ma enam nii ei arva. Maksutõus paneb just kohaliku toidutootmise suure löögi alla,“ nentis COOP Eesti Keskühistu juhatuse esimees Rainer Rohtla saates "Logistikauudised eetris".

Rohtla sõnul on Eesti ja Taani ainsad riigid, kus toiduainetele ei kehti maksuerisus ja isegi Soomes on see 14%. Rääkimata Lätist, kus kohalikele juur- ja puuviljadele kehtib vaid 5% käibemaks. „Kui meie kohalikele toiduainetele hakkab kehtima 22% käibemaks, hakkavad eestlased seda veelgi vähem ostma ja me kaotame oluliselt rohkem, kui käibemaksust võidame. Alates rahva tervisest kuni töökohtadeni välja,“ nentis Rohtla, kelle sõnul on tarbijate ühistuna tegutsev COOP alati seisnud selle eest, et kõikides kauplustes oleks võimalikult palju just ümberkaudsete tootjate kaupu.

Kuidas jõuab Põlvamaa väiketaluniku kurk kohalikku COOPi poodi, millised on paljude väiketootjatega koostööd tegeva ettevõtte logistilised väljakutsed ja kui palju on endisel logistikasektori tippjuhil uues ametis kasu varasematest töökogemustest, sellele seekordne "Logistikauudised eetris" peamiselt keskendubki.

