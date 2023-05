Nestor ja Parik olukorrast majanduses: ujume või upume?

Eesti Energia hoiatab: energiakriis pole veel läbi

Kuigi maagaasi hind on viimase kahe aasta kõige madalam ja elektri hind on samuti tulnud alla 10 sendi kilovatt-tunni kohta, siis ometi viitavad kõik märgid, et energiakriisi ei saa kuulutada kohe lõppenuks, hoiatab Eesti Energia.

Kuigi maagaasi hind on viimase kahe aasta kõige madalam ja elektri hind on samuti tulnud alla 10 sendi kilovatt-tunni kohta, siis ometi viitavad kõik märgid, et energiakriisi ei saa kuulutada kohe lõppenuks, hoiatab Eesti Energia.