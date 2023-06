Cleantech: kuidas Eesti iduettevõte Bangladeshis maailma päästab

Cleantech Estonia uus juht Kädi Ristkok (vasakul) ning Reverse Resourcese asutaja ja tegevjuht Ann Runnel (paremal). Foto: Erakogu

Seekordses „Cleantechi“ saates on külas Reverse Resourcese asutaja ja tegevjuht Ann Runnel ning Cleantech Estonia uus juht Kädi Ristkok.

Saate esimeses osas keskendume peamiselt tekstiilijääkidele ja sellele, kuidas Eesti iduettevõte on jõudnud Bangladeshi, et aidata vähendada sealse tekstiilitööstuse keskkonnajalajälge. Saate teises osas on külas endine keskkonnaministeeriumi kliimaosakonna juht, nüüdne Cleantech Estonia juht Kädi Ristkok, kellega tuleb jutuks nii süsinikuheitme kui ka rohetehnoloogia tulevik.

Rohetehnoloogia tulevikku vaadates leiab Ristkok, et oluline on otsida üles need kohad, kus Eestil oleks oma nišš, ning neid tooteid siis väljapoole Eestit pakkuma hakata.

"Siin tuleb natukene pikem perspektiiv ette, vaadata, mis meil on juba olemas ja mida meie teadlased ning start-up'id saavad juurde pakkuda," leiab Ristkok. "Praegu on turul raha natukene kokku kuivamas, aga see osa, mis läheb rohetehnoloogiatele, on üha kasvamas ja päris kiiresti. See tähendab, et seal on tõsine vajadus olemas."

Kuidas teha koostööd maailma suurimate brändidega tekstiilitööstuses ja kuhu liigub Eesti rohetehnoloogiasektor, saab kuulda juba saates. Saatejuht on Mart Valner.

Saadet toetavad Cleantech Estonia ja Sunly AS.