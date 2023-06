Artikkel

Pealinna uue kvartali arendaja turuseisust: kõik pole must ja kole

Pro Kapital Grupi peadirektori Andrus Lauritsa sõnul on kinnisvara ost-müük varasemast palju rohkem ostja nägu. Foto: Erakogu

Kui arvamusliidrid ja analüütikud räägivad kinnisvarast, siis valdavalt jääb mulje, et seis on väga kehv ja midagi ei müüda – asukohti ja pindu on aga erinevaid ja Tallinnas unikaalset piirkonda arendav Pro Kapital Grupp tõrjub end üldistustest välja.

Arendaja käe all valmib mereäärne elupiirkond Tallinnas, Kalaranna Kvartal, kus alustati aprillis nelja uue maja ehitust. 146 korterist on tänaseks müüdud juba kolmandik ning viis neist osteti 10 000eurose ruutmeetrihinnaga. See tõestab arendaja hinnangul, et jõukas ostja ei ole kuskile kadunud.

Äripäeva raadio sisuturundussaates räägime kinnisvara müügist, selle hinnastamisest ja ka klientidest. Uurime, kas luksuskinnisvara müük võtab varasemast kauem aega ja kas ka keskmisest tunduvalt kallimate korterite väärtus ajas tõuseb. Lisaks räägime Kalaranna Kvartali arendamisega seotud õppetundidest ja teeme selgeks, mis toetab uue arenduse müüki.

Stuudios on Pro Kapital Grupi peadirektor Andrus Laurits ning turundus- ja müügijuht Maria Varblane. Saadet juhib Tõnu Einasto.