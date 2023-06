Eesti Loto juht IPO mõttest: riik kaotaks raha ja riskid suureneksid

Eesti Loto juhatuse esimees Riina Roosipuu ettevõtte erastamises olulist kasu ei näe. Foto: Scanpix/Õhtuleht/Robin Roots

Eesti Loto juht Riina Roosipuu ei arva, et ettevõtte erastamine kuidagi riigile kasulik oleks. Ta kahtleb, et erakätes Eesti Loto riigile rohkem maksutulu tooks või hasartmängusõltuvuse riske paremini ohjes hoiaks.

“Oht on kaotada raha ja tekitada suuremaid sotsiaalseid riske ühiskonnas. See kindlasti vajab veel väga kaalumist ja põhjendamist. Ja kuna tuleb monopoolsest seisundist loobuda, seadusandlus ümber teha, siis see on kindlasti väga pikk protsess,” hoiatas Roosipuu.