Traditsiooniline meedia või digikanalid: kes võidab reklaamimaastikul?

TV3 Grupp Eesti tegevjuht Signe Suur, saatejuht Keit Ausner ja JCDecaux tegevjuht Kristiina Sepp. Foto: Äripäev

Seekordses saates "Eetris on turundusuudised" selgitame välja, kas traditsiooniliste reklaamikanalite kasutamine on langustrendis või suudavad need mitte ainult konkureerida digitaalse meediaga, vaid kasvatada ka oma turuosa.

Saatekülalisteks on kaks traditsioonilise meedia esindajat, TV3 Grupp Eesti tegevjuht Signe Suur ja JCDecaux' tegevjuht Kristiina Sepp.

Analüüsime traditsiooniliste reklaamikanalite arengut ajas ning uusi reklaamivõimalusi, mis on tekkinud uute populaarsete suundade tulekuga. Signe Suur ja Kristiina Sepp jagavad näiteid pindade ja lahenduste kohta, mis on aidanud kaasa traditsioonilise meedia arengule.

Lisaks uurime, millised reklaamiviisid on kaotanud populaarsust ning milline on tulevik traditsioonilistele reklaamikanalitele.

Saadet juhib Keit Ausner.