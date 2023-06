Artikkel

Rahatarga kolm soovitust, et rahakotis tuul ei puhuks

Rahatarkuse koordinaator Liisi Kirch. Foto: Raul Mee

Rahandusministeeriumi rahatarkuse koordinaator Liisi Kirch jagas kolme soovitust, mis aitavad igal inimesel hoida raha paremini kokku.

Kirch rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et tähtis on inimestel enda jaoks välja mõelda, miks on oluline just neil raha säästa. "Me peaksime juba praegu mõtlema, mida me kavatseme teha pensionipõlves. Kui palju meil oleks raha vaja, et seda kõike finantseerida, mida teha soovime," lisas Kirch. Kõiki rahatarkuse nippe kuuleb täpsemalt intervjuust.