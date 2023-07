Ericsson Eesti juht suurinvesteeringust: meie ise panime palli veerema

Ericsson Eesti üksuse juht Sirli Männiksaar usub, et uus tehnoloogiakeskus saab olema jätkusuutlikkuse lipulaev Eestis. Foto: Erakogu

Ühel hetkel vaatasime siinsamas Eestis, et meil oleks vaja natukene teistsugust keskkonda, rääkis Ericsson Eesti üksuse juht Sirli Männiksaar Äripäeva raadios uue 150 miljoni eurose tehnoloogiakeskuse ehitusest.

Männiksaar ütles, et palli panid veerema ikkagi nemad ise, et investeering Eestisse tuleks. Loomulikult tuli läbi rääkida suurkorporatsiooniga, kuid initsiatiiv ja algatus tulid just Eesti üksusest.