Konkurents kindlustuses tiheneb: Balcia haarab turgu uutmoodi lähenemisega

Baltikumis ja mujal Euroopas tegutsev rahvusvaheline kindlustusselts Balcia Insurance SE alustas sel suvel tegevust Eestis. Ettevõtte juhiks Eestis sai valdkonna kogemusega Denis Nikolajev. Foto: Äripäev

Kui seni on kindlustustooted olnud põhiliselt suunatud 30+ vanuses inimestele, siis Balcia Insurance näeb, et kindlustusturul on katmata oluline nišš ehk Z-põlvkond, kelle elustiil on tihti kiirelt muutuv ja vajab paindlikkust. See on andnud tõuke siseneda Eesti turule.

Balcia Insurance asub turgu püüdma nii uudsete kindlustustoodetega kui ka innovaatilise viisiga kindlustuse pakkumisel. Kindlustus on nimelt tellimuspõhine ehk subscription-based.

“Kindlustus peab olema lihtne ja arusaadav kõikidele inimestele. Praegune turg keskendub 30+ inimestele, meie tahame atraktiivsed ja arusaadavad olla kõikidele,” tõdeb Balcia Insurance'i filiaalijuht Denis Nikolajev.

Nikolajev toob Äripäeva raadio sisuturundussaates välja, et nende motoks on “Kindlustus, mis järgib sinu elustiili” ning vastavalt sellele on loodud ka paindlikud kindlustustooted. “Näiteks CityCombo on mõeldud urbanistliku elustiiliga inimesele, kes kasutab erinevaid transpordivahendeid – elektrilist tõukeratast, jalgratast – ja kaitse on nii kolmandatele isikutele tehtud kahju eest, õnnetusjuhtumi korral ning hüvitatakse ka oma sõidukile tehtud kahju.”

Baltikumi võrdluses toob Nikolajev välja, et eestlased on kolmest Balti riigist rahatarkuse poolest kõige küpsemad ning kindlustust ei võeta enam tüütu kohustusena, vaid võimalusena end ootamatuste eest kaitsta. Seda kinnitab ka statistika Liikluskindlustuse Fondist, mis samuti näitab, et eestlaste seas kindlustatus kasvab.

Ka räägib Nikolajev sisuturundussaates pikemalt sellest, mis on insurtech ning millist rolli mängib kindlustusjuhtumite analüüsimisel tehisaru ning kuidas tänu viimasele kindlustusjuhtumite analüüsimine, pakkumiste tegemine ja hüvitamine tulevikus veelgi kiiremaks võiks muutuda.

Saadet juhib Sigrid Hiis.