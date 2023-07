Esimeses etapis on päikesepaneelid katusel ebaefektiivsed

Päikesepaneelid. Foto: Liis Treimann

Käesoleva aasta mai lõpus toimus Äripäeva kinnisvarauudiste teemaveebi korraldatud kinnisvara-arenduse konverents, kus teiste seas esines Baltikumis tegutseva ja kinnisvaraomanikele teenust osutava ettevõtte Green Formula Capitali juhtiv partner Meelis Šokman.

„Tänasel päeval arvatakse endiselt väga tihti, et kui on rohesertifikaat ja päikesepaneelid katusel, on hoone roheline ja rohepööre tehtud,“ märkis Šokman.

Šokmani sõnul ei taga ainuüksi rohesertifikaat veel jätkusuutlikku hoonet. „Kui me võtame kogu hoone loogikat, siis esimeses etapis on päikesepaneel katusele kõige ebaefektiivsem tegevus üldse. Nende tasuvusaeg on parimal juhul seitse aastat. On aga tegevusi, mille tasuvusaeg on 3–5 aastat ja mida oleks palju mõistlikum enne ära teha.“

Saates „Eetris on ehitusuudised“ kuulete Šokmani ettekannet kinnisvaraarenduse konverentsilt. Ettekanne oli pealkirjastatud „ESG reform kinnisvaras“ ning Šokman puudutas ettekandes kõiki kolme ESGd hõlmavat teemat – keskkonda ja energiasäästu, sotsiaalseid aspekte ning juhtimist.

Konverentsi modereeris Lauri Leet.